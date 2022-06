Em apenas nove meses desde o lançamento, o Programa de Manejo Ético de Controle Populacional de cães e gatos já garantiu 4.142 procedimentos desde setembro do ano passado. Os atendimentos acontecem por meio de credenciamento de clínicas veterinárias habilitadas pela Prefeitura e beneficia diretamente ONGs, protetores independentes, animais adotados nas feiras de adoção, além dos animais cadastrados em outros programas da Subsecretaria do Bem-Estar Animal.

O Programa visa fomentar o segmento da medicina veterinária da capital, oportunizando a participação e prestação de serviços pelas empresas especializadas do segmento, para que possam além de prestarem os serviços, serem motivados a contribuírem com o bem-estar animal em Campo Grande. Desde setembro de 2021, o programa já garantiu a castração de 2.400 gatos e 1.742 cães.

A Meire Adriana Pasquini, que é protetora independente e Corretora de imóveis, citou a importância das castrações. “Se não fossem essas castrações da Subea, imagina o quanto a gente teria de animais abandonados na rua? São muitos animais abandonados! E graças à subsecretaria que nasceu nesta atual gestão, estamos conseguindo castrar os animais e minimizar esse impacto. Então tem uma importância fundamental, tanto para as protetoras quanto para a comunidade. É de suma importância esse controle da população de animais”.

Meire ainda frisou que as castrações gratuitas foram essenciais para ajudar nas contas de casa. “Até então a gente pagava particular e ficava com muitas dívidas. A gente usa o serviço de vocês, porque é gratuito, graças a Deus os locais de castração são bons, tudo perfeito e maravilhoso. Eu tenho 9 cachorros e 17 gatos, uma colônia que eu alimento, dois cachorros numa casa e três lares temporários que eu sou responsável, então a Subea me ajuda muito”.

A também protetora independente e artista plástica Solange Ramos Aristimunho Moreira ressaltou os benefícios proporcionados pela Subea. “A Subea é uma subsecretaria que já me ajudou muito, foram mais de 10 animais ajudados com castração, eu cuido deles e estão todos bem, além de castrá-los, também os levei para a feira de adoção, sou grata aos veterinários e todos os envolvidos”.

Sobre as castrações

Atualmente são 4 clínicas credenciadas que realizam 600 procedimentos de castração por mês, que são divididos da seguinte maneira: 300 cães (150 machos e 150 fêmeas) e 300 gatos (150 machos e 150 fêmeas). O Programa ainda deve realizar mais de 3 mil castrações ainda em 2022.

Também parte do Programa, o projeto C.E.D nas escolas, castra animais que vivem no entorno de escolas municipais. A ação consiste em Capturar, Esterilizar e Devolver cães e gatos, evitando assim a superpopulação desses animais.

“Uma das metas da nossa gestão é manter esse benefício para ONGs e os protetores . Sabemos das necessidades da proteção animal e o credenciamento é mais uma forma de afirmar nosso compromisso com as políticas públicas para o bem-estar animal, além disso, em breve vamos realizar termos de cooperação com outros segmentos”, destaca a subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina Camargo.

Serviço

Para realização das castrações, a Ong e/ou Protetor Independente cadastrados no Combea (Conselho Municipal do Bem-Estar Animal) e na Subea devem ir até a sede da subsecretaria e solicitar o encaminhamento para a castração, já saindo com o agendamento da mesma.

Para mais informações sobre o encaminhamento de castrações, os interessados podem se dirigir à sede da subsecretaria do Bem-estar animal, localizada na Avenida Afonso Pena, 3.297, centro, térreo, entrar em contato pelo telefone 2020-1397, pelo número 156, Fala Campo Grande e pelo aplicativo Fala CG 156.