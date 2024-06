Programa de Estágio do Governo de MS faz a diferença na vida profissional dos acadêmicos

Na Superintendência de Inteligência de Dados da Segem (Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo), a Kemilly Mary de Souza Moraes, 19 anos acredita que o estágio tem sido a melhor experiência que ela tem vivido entre a sua graduação e profissão. Acadêmica do curso de Ciências Econômicas na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), está no quinto semestre e tem gostado dos desafios que o aprendizado tem proporcionado.

A função da Kemilly no estágio é auxiliar nas demandas da CEARE (Coordenação de Estudos e Análise de Riscos Estratégicos), ela colabora no desenvolvimento de estudos, artigos, pesquisas e extração de informações para registro no banco de dados.

Ela conta que atualmente a CEARE está desenvolvendo o Mapa de Riscos Estratégicos para o Governo do Estado e tem sido uma oportunidade única poder fazer parte deste trabalho.

“Com tudo o que estamos desenvolvendo eu posso ver em cada unidade gestora do governo os pontos a serem melhorados e até entender muito mais o que é e como funciona o Governo do Estado. Tem sido muito bom para eu ver como usar da minha graduação em diferentes funções. Na faculdade eu vejo a teoria e aqui eu vejo a prática. Várias coisas que eu estou aprendendo na faculdade, como por exemplo formulas e cálculos aqui no estágio eu consigo aplica-las, como em cronometria e estatística”, disse.

Uma experiência que a Kemilly gosta muito de contar foi quando o governador Eduardo Riedel esteve na Segem para conhecer a equipe e todo o trabalho que ela desenvolve.

“Ele veio ver os painéis de dados que são feitos aqui no Centro de Inteligência. Isso eu achei muito interessante, ele analisar os índices e entre outros dados importantes para a sociedade. Foi muito legal ver o governador conhecer de perto e valorizar o trabalho que a gente realiza. Essa é uma das experiências que eu vou guardar para sempre, porque na minha visão o nosso trabalho é muito importante para a população sul-mato-grossense”, completou.

Para o seu supervisor, o coordenador de Estudos e Análises de Riscos Estratégicos da Segem, Mateus Abrita o Programa de Estágio tem feito a diferença tanto para o Governo do Estado como na vida profissional de diversos estagiários, porque ele vai além, proporcionando capacitações para os gestores e estagiários, acolhimento e oficinas com temas relevantes da administração pública.

“A Kemilly tem desempenhado um papel excepcional na CEARE contribuindo na elaboração e monitoramento de indicadores estratégicos em trabalhos como o PPA (Plano Plurianual) e na elaboração do mapa de riscos estratégicos do MS”, destacou.

Mateus Abrita é doutor em economia e professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Recentemente ofertou ao Programa de Estágio do Governo de MS o curso de Gerenciamento de Projetos para os gestores.

Programa de Estágio

O ‘Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica’ é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect e Segov, em parceria com a UFMS, UEMS e Fapec, coordenado pela Segem. Acadêmicos da UFMS, UEMS, UCDB, IFMS, Uniderp e UFGD, participam do programa.

O objetivo é proporcionar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação aos gestores estaduais que recebem os estagiários em suas respectivas pastas.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades, com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100,00 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.