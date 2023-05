Programa de Integridade Municipal terá evento para celebração de parceria com a Rede de Controle Interno

Ocorre nesta quinta-feira (25), no auditório do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado), às 9h, a apresentação do aprimoramento do PIM (Programa de Integridade Municipal). O evento será presencial e também transmitido ao vivo.

Na ocasião, será firmada uma parceria da CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado) e do TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) com a Rede de Controle Interno – coordenada por representantes da CGU (Controladoria-Geral da União), TCU (Tribunal de Contas da União) e MPE (Ministério Público do Estado).

A principal finalidade do PIM é estender às gestões municipais a política de prevenção e detecção de fraudes e de redução de riscos de desvios de conduta. Uma ação empreendida na administração estadual pelo PMSI (Programa MS de Integridade), desde 2021, e que agora é uma das ferramentas que integram as ações e o desenvolvimento do compliance.

No ano passado, 18 municípios (direta ou indiretamente) estiveram presentes em atividades do PIM. Já em 2023, neste primeiro momento, o foco da execução das ações do Programa estará voltado para os municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã e São Gabriel do Oeste.

À medida que as ações forem avançando, outros grupos de municípios também serão criados. Isso significa fomentar a cultura da boa governança, em benefício direto do cidadão contribuinte e da sociedade que demanda serviços de qualidade, além de transparência e lisura nos gastos públicos.

Na etapa que se inicia amanhã, os agentes públicos municipais serão capacitados para implementarem programas de integridade em seus municípios, fomentando assim a integridade e a gestão de riscos, contando também com a participação da Rede de Controle Interno.

Entre outras autoridades, participam do evento: o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda; presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos; procurador-geral de Justiça do MPE, Alexandre Magno Benites de Lacerda; secretário de Controle Externo do TCU em MS, Mario Junior Bertuol; superintendente da CGU em MS, Gilberto Ricaldi; secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina; e presidente da Assomasul, Valdir Couto Junior.