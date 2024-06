Programa de MS que monitora obras e investimento é finalista de prêmio nacional

Promovendo transparência e eficácia, o programa Centro de Inteligência GovMS colocou Mato Grosso do Sul entre as seis boas práticas finalistas do Prêmio Excelência em Competitividade. A ação, que monitora obras em tempo real e compara os indicadores de investimento por habitantes, atua reorganizando a priorização de investimentos do Estado.

Parceria entre a Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos), Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), o programa favorece a tomada de decisões com base em evidências, aplicando metodologias de gestão a partir dos resultados obtidos.

Com aproximadamente seis meses de trabalho, a prática baseia-se em uma construção de painéis a partir de um sistema tecnológico de extração de dados, que permite que as ruas e avenidas sem pavimentação sejam identificadas.

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, afirma que o banco de informações favorece as estimativas orçamentárias para cada região que deve ser pavimentada.

“Tem a parte de georreferenciamento que permite identificar dentro dos mapas dos municípios onde estão essas ruas. Também tem uma estimativa de gasto para que o estado tenha uma noção de quanto seria necessário para cada município, para cada quilômetro que deve ser pavimentado”, frisa.

Entre as vantagens do programa, o secretário-executivo destaca a facilidade tanto de planejamento quanto de negociação com os municípios sul-mato-grossenses. Uma base de dados sólida atrelada ao uso estratégico das informações permite que a sociedade seja beneficiada a partir do melhor direcionamento dos investimentos públicos.

“A população é alcançada por isso. Uma população que antes não tinha asfalto começa a ter acesso a esse tipo de recurso. O Estado sabe que este é um anseio da população. E tendo esse instrumento é muito mais fácil acertar qual é a região prioritária na hora de colocar investimentos estaduais para ajudar as prefeituras a beneficiar o cidadão”, conta.

Prêmio Excelência em Competitividade

Criado em 2015 pelo CLP (Centro de Liderança Pública), o Prêmio Excelência em Competitividade reconhece os estados brasileiros que se destacam na formação da agenda estadual com base na priorização da competitividade. Nele, são avaliadas políticas de alto impacto que influenciam diretamente nos indicadores determinados pelo ranking.

Em 2023, Mato Grosso do Sul esteve entre as três boas práticas vencedoras do prêmio com o programa “Contrato de Gestão”. Este ano, o Programa Centro de Inteligência GOVMS foi avaliado entre outras 292 políticas públicas inscritas e, até o momento, classifica-se entre seis finalistas.

“Por dois anos seguidos Mato Grosso do Sul coloca projetos selecionados como os melhores do Brasil em discussão pública. Isso para a gente foi uma conquista e tanto. Nos dois anos de governo a gente conseguiu pautar o estado entre os principais em projetos de gestão pública”, comenta o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira.