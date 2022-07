Neste fim de semana, os beneficiários dos municípios de Aquidauana, Três Lagoas, Corumbá e Jardim recebem atendimento médico especializado com o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante”.

Já na primeira semana de agosto é a vez dos beneficiários dos municípios de Aquidauana, Dourados, Jardim, Três Lagoas e Naviraí receberem atendimento médico especializado com o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante”.

O programa de prevenção foi criado em 2013 e tem o objetivo de amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do estado no acesso à medicina especializada, nos locais onde esses serviços não estão disponíveis.

Confira a agenda do “Cassems Itinerante”:

Julho

Aquidauana:

Psiquiatra Rubens Guilherme – sábado (30);

Três Lagoas:

Endocrinologista Maria Isabel Carneiro Travi – sexta-feira (29);

Reumatologista Leonardo Perera Won Muhlen – sexta-feira (29);

Corumbá:

Psiquiatra Gilberto da Silva Nunes – sábado (30);

Psiquiatra Leticia de Souza Soares da Rocha – sexta-feira (29) e sábado (30);

Jardim:

Geriatra Natalia Della Roveri Rodrigues – sábado (30);

Agosto

Aquidauana:

Dermatologista Gerson Pequeno D’Império – segunda-feira (01);

Dourados:

Psiquiatra Danielly Karla Both Palermo – quarta-feira (03);

Psiquiatra João Gabriel D’Osualdo – sábado (06);

Jardim:

Pediatra Manuella Otoni Branco Rodrigues (03);

Três Lagoas:

Psiquiatra Leticia de Souza Soares da Rocha – sexta-feira (05) e sábado (06);

Naviraí:

Endocrinologista Lara Leite Rubio – sexta-feira (05) e sábado (06);