A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (CASSEMS) recebe inscrições para o processo seletivo do Programa de Residência Médica no Hospital Cassems de Campo Grande até às 17 horas (horário oficial de Brasília) do dia 1º de novembro de 2022.

O Programa de Residência Médica é uma modalidade do ensino de pós-graduação destinada a profissionais da área médica, sob a forma de curso de especialização. No Hospital Cassems de Campo Grande são oferecidas total de 14 vagas, que são distribuídas entre as especialidades de: anestesiologia, pediatria, clínica médica, medicina intensiva, cardiologia e a mais recente – otorrinolaringologia.

Para participar do processo seletivo, é preciso preencher o formulário online de inscrição disponível em: www.amrigs.org.br e/ou www.acm.org.br, conforme edital. Após se inscrever online, o candidato deverá imprimir seu comprovante e documento para pagamento da taxa de inscrição, valor do boleto será igual ao somatório da taxa do Exame AMRIGS 2022/23 com a taxa do Programa de Residência Médica/ PRM pelo qual o candidato optou.

No caso da Instituição Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul/ HCCG/ NEP o valor é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e, o pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência, posto credenciado ou terminal de atendimento bancário até o dia 04 de novembro de 2022.

O processo

O processo seletivo é feito em duas fases: prova objetiva e análise de currículo. De acordo com o edital, a primeira fase será realizada no dia 27 de novembro de 2022, sob a coordenação técnico- administrativa da Fundação Universidade – Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC. O local, horário e demais informações serão divulgados no dia 18 de novembro.

Já a segunda fase, a análise de currículo dos candidatos, será realizada entre os dias 05 e 12 de janeiro de 2023. O resultado da segunda fase será divulgado no dia 17 de janeiro e os candidatos aprovados no processo seletivo serão chamados para realizar a matrícula a partir do dia 23 de janeiro de 2023. Os interessados e inscritos para concorrer a vaga do programa, deverão acompanhar o edital do processo seletivo 2022/23.

Outras informações poderão ser obtidas por meio do e-mail: nep@cassems.com.br ou pelo telefone (67) 3323-0377. O edital está disponível em:

https://beneficiario.cassems.com.br/publico_comunicacao/EDITAL_N022023_CASSEMS_NEP_PRM_RET1.pdf