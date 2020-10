O Odonto Servidor, que integra o Programa de Saúde Bucal em Mato Grosso do Sul, completa 1 ano. Por isso, queremos agradecer aos milhares de servidores sul-mato-grossenses que optaram em aderir ao Odonto Servidor para cuidar do bem mais precioso da vida: a saúde.

Uma iniciativa nascida da parceria entre o estado do Mato Grosso do Sul e a PREVIDENT, o programa faz parte do objetivo de ampliar o acesso a tratamentos odontológicos e uma melhor qualidade de vida por meio de planos odontológicos com valores acessíveis e cobertura nacional. “É nossa responsabilidade cuidar da saúde bucal da população, e parcerias como essa nos dão a oportunidade de mostrar nosso know-how nessa área”, explica Ademir Fratric Bacic, CEO da PREVIDENT. “Buscamos sempre oferecer soluções acessíveis e disruptivas para melhorar a qualidade de vida de nossos beneficiários”, completa.

Oferecemos planos sem coparticipação – ou seja, o beneficiário paga somente a mensalidade -, sem limite de idade e sem limite de procedimentos, permitindo que nossos beneficiários tenham acesso a consultas onde, quando e quantas vezes precisarem. Ao longo do ano, desenvolvemos e criamos os protocolos mais rígidos para o atendimento dos nossos beneficiários durante a pandemia. Dessa forma, os servidores não tiveram a saúde bucal prejudicada e se mantiveram seguros nesse período.

Os servidores se impressionaram com todas as vantagens oferecidas pelos planos do Odonto Servidor. Entre os pontos ressaltados, estão a rapidez no atendimento e os valores acessíveis: “Me interessei pela facilidade do plano. Tem um preço acessível e atende muito bem às minhas necessidades. O atendimento é muito rápido, fiz análise em um dia e na mesma semana já realizei todo o procedimento”, comenta Arthur Rodrigo Rehbein, professor de Matemática na Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul. “Estamos muito contentes com a parceria que firmamos com a PREVIDENT. Devido aos planos odontológicos e facilidade do pagamento por desconto folha, conseguimos implementar a importância de uma boa saúde bucal na vida dos nossos servidores”, afirma o Secretário de Saúde do Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende.]

Nossa ampla Rede Credenciada de dentistas está em constante expansão e atualmente conta com 25 mil opções de atendimento distribuídas em todo o Brasil, além de atender a todo o estado de Mato Grosso do Sul. Cobrindo desde procedimentos mais simples, como tratamentos de canal, restaurações e radiologias, os planos também contam com procedimentos mais complexos, como extração de dentes, próteses de porcelana e tratamento completo com aparelho ortodôntico. Os planos do Odonto Servidor custam a partir de R$19,80, permitem o pagamento facilitado por meio do desconto em folha e a inclusão de dependentes pelo mesmo do titular.

Para aderir aos planos do Odonto Servidor e contar com todos esses benefícios, acesse www.odontoservidor.com.br/govms ou ligue para (67) 4042-1111.