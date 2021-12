A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), convoca as famílias que possuí terreno próprio na Capital, Campo Grande, para participarem do Projeto Lote Urbanizado no Terreno Cidadão. O objetivo é dar apoio para 100 populares que sonham com a conquista da casa própria mas que não conseguem arcar com todos os custos de uma construção básica.

Os interessados devem acessar o site da Agehab ou procurar a rede de atendimento Fácil, unidades General Osório e Guaicurus, das 8h às 16h, até o próximo dia 14 de janeiro para realizar o cadastro no sistema. Após o período, o cadastrado deve aguardar o contato da Divisão de Demanda Habitacional (DDH), da autarquia.

Quem se cadastrar se atente para o cumprimento de algumas normas que já estão sendo executadas no formato original como a renda máxima de até R$ 4.685,00 mil.

Para oficializar a inscrição, o pretendente precisa entregar a matrícula do terreno sem qualquer tipo de construção e livre de ônus (não alienado a qualquer órgão público ou agente financeiro). No caso de possuir contrato de compra e venda, o documento precisa estar averbado no terreno.

Durante o processo, o cidadão ainda deve comprovar que pode arcar com a etapa de autoconstrução através da nota fiscal referente a compra do kit material de construção. Lote Urbanizado – Terreno do Cidadão está sendo dividido em duas etapas. Nesta primeira, o objetivo é atender municípios com população superior a 80 mil habitantes e que não contrataram o programa no modo já executado.

A parceria é entre autarquia e beneficiário. O município não participa com recurso e/ou assistência técnica. Já o governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos, com fossa séptica e sumidouro, e o selecionado dá continuidade na construção de sua moradia.

Em caso de dúvidas, a agência disponibiliza os seguintes números para esclarecimentos, 0800-647-3120 e 3348-3100.