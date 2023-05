Programa Movimenta Campo Grande realiza Copa de Ginástica no Parque Jacques da Luz

A Prefeitura de Campo Grande promove neste sábado (13), a 2ª Edição da Copa de Ginástica Rítmica, organizada Fundação Municipal de Esporte (Funesp). Por meio do Programa Movimenta Campo Grande, o evento esportivo acontece na quadra do Parque Jacques da Luz, Bairro Moreninhas, das 08h às 12h. A competição terá 28 atletas do projeto que compõem as equipes de treinamento.

A intenção do evento é selecionar 16 atletas que vão compor a equipe que irá representar Campo Grande no Torneio Regional Centro-Oeste de GR, no mês de agosto, na cidade de Goiânia – GO. Ao todo está sendo aguardado um público de mais de 300 pessoas, entre pais de alunos, convidados, autoridades e visitantes do parque.

O projeto faz parte do Programa Movimenta Campo Grande que atende as sete regiões da cidade, mais os dois distritos. Ao todo são mais de 130 profissionais da área da educação física orientando os munícipes em atividades físicas, que contribuem para a saúde, bem-estar e socialização do indivíduo.

As aulas de ginástica são ministradas nos períodos matutino e vespertino com duração de uma hora. A intenção do projeto é promover a melhora na qualidade de vida das alunas através de exercícios que estimulem a flexibilidade, força, equilíbrio, coordenação motora e que também possam evitar a obesidade infantil.

Ao todo, o projeto atende 150 meninas, com idade entre cinco e 17 anos, em vários pontos de Campo Grande, sendo que algumas delas já competem em torneios de nível nacional. Em 2022, as alunas representaram o Estado nos Jogos Escolares da Juventude e conquistaram as medalhas de bronze.

A categoria esportiva proporciona para as crianças e jovens uma modalidade olímpica de forma gratuita, com professores capacitados para ensinar a Ginástica Rítmica e seus benefícios para a saúde.

Serviço

Evento: Copa de Ginástica Rítmica

Local: Parque Jacques da Luz – Bairro Moreninhas

Horário: das 08h às 12h