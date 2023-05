Programa Perspectiva aborda a Campanha Nacional Maio Laranja

A Campanha Nacional Maio Laranja tem o objetivo de combater e conscientizar a sociedade sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Campo Grande conta com uma instituição que acolhe as vítimas desses crimes e realiza trabalhos psicopedagógico com as crianças.

A entrevista dessa edição do Perspectiva foi com Zaira Brito, gestora administrativa do Abrigo Segunda Casa. Ela contou sobre as atividades realizadas pela instituição, e como o local pode ajudar a população e o corpo docente das escolas na identificação de sinais nas vítimas.