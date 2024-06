Programa ‘Proteção de Nascentes’ ajuda a produzir com sustentabilidade

Produtor rural da cadeia da bovinocultura de corte, Israel Pereira Vieira, encontrou em sua propriedade outras formas de preservar o meio ambiente. Com a identificação de três nascentes, com o auxílio do Senar/MS, os cuidados com a água foram feitos de formas adequadas. Essa é a história que vamos contar no #TransformandoVidas desta semana.

“O sonho de quase todo produtor é aumentar a sua produtividade. Mas temos que aumentar a produtividade respeitando a natureza. Foi aí que entrou a parte técnica do Senar”, explica Israel.

Com o programa ‘Proteção de Nascentes’ é possível auxiliar produtores de todos os segmentos a fazer preservação correta das fontes de águas identificadas pelo estado.

O técnico de campo, Lucas Lupato, explica que por meio do programa foi possível passar as orientações e realizar ações na propriedade rural. “O primeiro passo é a identificação da nascente, onde nós identificamos a topografia, camada vegetativa, também se houve alguma intercorrência por ação humana ou de forma natural no local”, detalha.

Israel também tem apoio da família quando se trata da preservação do meio ambiente. “Se todo mundo pensar como a gente, igual o Senar nos ensinou, que temos que preservar, acho que da cidade, estão querendo ver isso que a gente gosta de viver, que é preservar tudo, nascentes, águas, matas”, afirma a produtora rural, Queila dos Santos Arruda

“A gente percebe que tem que caminhar junto. O Senar entrou muito nisso. Eu fico muito feliz porque meu pai conseguiu enxergar isso. A gente conseguiu ver esse progresso dele, e com o progresso dele é o nosso também, de todo mundo”, reitera Irlanda Pereira Vieira.

Israel destaca que recomendou o trabalho da instituição até para os vizinhos. “Já passei para vários vizinhos, para eles procurarem o Senar e chamar o Senar para dentro da casa deles. É 100% positivo a ajuda do Senar, é um grande parceiro”, finaliza Israel.

Créditos: Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Vitor Ilis