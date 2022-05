Educação financeira, empreendedorismo em tempos de crise e marketing digital são apenas alguns dos cursos oferecidos pelo Programa “Qualifica Mulher”. Ao todo, a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) está com 5 mil vagas abertas no programa que oferece cursos online voltados para a autonomia econômica das mulheres.

O projeto, que nasceu para proporcionar às mulheres condições de trabalho digno e oportunidades de projeção econômica e social e o seu bem-estar, é desenvolvido em três eixos: capacitação, empreendedorismo e articulação em rede.

Todos os vídeos das aulas já estão disponíveis na plataforma e as mulheres podem cumprir a carga horária de acordo com o tempo disponível. Ao final dos cursos, as alunas receberão um certificado da Aliança Empreendedora.

Para se inscrever, basta acessar a página Qualifica Mulher. O endereço é o evento.aliancaempreendedora.org.br.