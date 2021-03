Já estão abertas as inscrições para o Programa Vale Universidade, que traz este ano mais de 1,5 mil vagas para acadêmicos de Mato Grosso do Sul. A secretária Elisa Cleia Nobre, da Sedhast recomenda muita atenção na hora do preenchimento dos dados para que tudo ocorra bem e cada interessado tenha seus dados enviados corretamente. Ela explica quem pode participar do processo seletivo.

Desde a criação do programa até o ano passado, mais de 19 mil acadêmicos já foram habilitados. E além do benefício social, o acadêmico tem a oportunidade de participar de estágio, sempre realizado em instituições parceiras envolvidas com a área afim de estudo do aluno.

No site da Sedhast (www.sedhast.ms.gov.br), além de realizarem a inscrição, os candidatos podem acompanhar todas as publicações sobre o processo de inscrição e seleção, que segue até às 16h do dia 8 de abril.