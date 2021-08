A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), segue com a agenda de aniversário de Campo Grande nos segmentos da Cultura e do Turismo. A programação do fim de semana está tão bacana que as ações começam já nesta sexta-feira, 06.

O City Tour terá três saídas gratuitas para a população nesta sexta-feira, a partir das 9 horas. O ônibus turístico sairá da Praça Ary Coelho, passa pela Esplanada Ferroviária e segue pela Rua 14 de Julho, até retornar ao ponto de partida.

Qualquer pessoa, desde que fazendo uso de máscara de proteção individual, pode fazer o passeio. Menores de 14 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Ao todo serão 45 assentos disponíveis, de forma a respeitar o distanciamento entre pessoas.

Ainda nesta sexta, a Sectur promove a live em homenagem aos povos bolivianos em seu canal do Youtube (https://www.youtube.com/secturcg ), às 19 horas. Este projeto tem o objetivo de divulgar a cultura boliviana para perpetuar suas origens e tradições. A programação da live conta com show do Grupo Tikay de Dança, apresentação da dança tradicional boliviana, Caporales, além de um bate-papo sobre um prato típico, a saltenha, e sobre as vestimentas típicas, as roupas de Tinkus.

No domingo, 08, haverá outra live, desta vez em celebração ao Dia Municipal da Capoeira, às 17 horas, pelo Youtube da Sectur.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, fala da iniciativa da Sectur em promover a cultura das etnias. “Valorizando as diferentes etnias que compõem a nossa personalidade enquanto campo-grandenses, retornaremos com o projeto Encontro de Etnias, em que apresentamos os mais variados aspectos dos povos migrantes que deram origem à nossa cidade”, comenta.