A Prefeitura de Campo Grande continua com os serviços do Programa Todos em Ação, que desta vez leva atendimento para a região do Imbirussu. A partir das 8 horas deste sábado (28) serão oferecidos gratuitamente cursos de Manipulação de Alimentos, Corte de Cabelo, Confecção de Esfirras e Design de Sobrancelha na Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho.

Ainda no sábado haverá área kids e brincadeiras esportivas oferecidas na escola, pela equipe da Funesp com o Projeto Brincalhão. E na região, a Sisep está realizando patrolamento, tapa buraco e troca de iluminação pública, limpeza de boca de lobo. Frentes de serviços já foram realizadas na Vila Popular, Vila Romana, Santa Monica, Jardim Inápolis, Indubrasil e Polo Empresarial.

O mutirão na região do Imbirussu, que começou no dia 21 de maio, já atendeu cerca de 5 mil pessoas. Quem participou dos serviços já vê possibilidades de renda, como a dona de casa Patrícia de Oliveira Sebastião, que participou do curso de Empadas. “Adoro cozinhar e vou investir nos cursos porque espero ter renda fazendo a empada e bolo para vender”, disse ela que já se prepara para iniciar a produção no próximo mês. “Estou animada com as dicas e já vou comprar os ingredientes. Como estou sem emprego fixo há um mês acredito que vendendo posso ter um lucro de pelo menos R$ 1 mil por mês”.

Atendimentos no Jardim Carioca

Entre os atendimentos de saúde foram feitos 30 preventivos; 10 inserções de DIU; 15 ultrassom vaginal, 18 de vias urinárias; 40 consultas de ortopedia, 15 de ginecologia e de clínico geral. Foram oferecidos ainda exames de glicemia capilar, aferição de pressão. Na área da odontologia houve avaliação preventiva de câncer bucal e ação educativa de aplicação do flúor. O FAC entregou 160 kits de legumes, frutas e verduras, além de 250 pacotes de adubo.

Orientação sobre meio ambiente e saúde animal foram realizadas pela Planurb e Subea que abordaram mais de 500 pessoas. A Subea ainda realizou 90 atendimentos de vacinação antirrábica e vermifugação. Neste semana, também foram oferecidos cursos de Panificação, Empadas, Artesanato Sustentável, Palha Italiana, Empreendedorismo e Geléias caseiras.