A Fiat prepara o lançamento de seu primeiro SUV nacional para o segundo semestre de 2021. Ainda conhecido pelo nome interno Progetto 363, o modelo já fez algumas aparições oficiais que revelam um pouco de seu design. A partir delas, o designer Kleber Silva elaborou projeções atualizadas do veículo. O novo SUV será fabricado em Betim (MG), ao lado de Mobi e Uno, com foco na exportação para todo o continente. Ele terá visual inspirado no Argo , com faróis dianteiros fumê marcados por acentuações de LED, grade dianteira pintada de preto e moldura na parte inferior do para-choque.

A traseira do novo SUV da Fiat também deve trazer inspirações no Argo, com as lanternas invadindo a tampa do porta-malas. Por dentro, o modelo é aguardado com três saídas de ar-condicionado na parte central do painel, ar-condicionado automático e cluster parcialmente digital. A central multimídia UConnect deve ser atualizada, ainda integrando conectividade para Android Auto e Apple CarPlay.

Na parte mecânica, o SUV Progetto 363 irá estrear o novo motor 1.0 turbo de três cilindros da linha GSE Turbo, cujo a variação 1.3 já começou a ser produzida na fábrica de Betim. Para as versões de entrada, podemos esperar o GSE aspirado 1.3 de quatro cilindros de 101/109 cv (gasolina/etanol), que já é utilizado no Argo, Cronos e Strada. Outra novidade esperada é o câmbio automático CVT.

Posicionamento

O diretor de operações comerciais da FCA , Herlander Zola, sinalizou que o Progetto 363 será mais barato que os SUVs compactos já disponíveis no Brasil com valores mais em conta até mesmo que o irmão Jeep Renegade , a fim de evitar a canibalização de produtos. Dessa forma, é certo que o Progetto 363 estará mais para Nivus do que T-Cross , em analogia aos modelos da Volkswagen . O modelo é aguardado por R$ 85 mil na versão de entrada, passando dos R$ 100 mil nos pacotes mais caros.