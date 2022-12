“Um dia de alegria, pois sou um fazedor de cultura e sonho com um mundo melhor através da educação. Hoje tivemos mais um projeto de incentivo à leitura aprovado na Câmara Municipal de Campo Grande. Vamos incluir no calendário oficial de eventos e de programações da Capital a Virada da Leitura, que será realizada anualmente, no segundo final de semana de abril”.

Com essas palavras o vereador Ronilço Guerreiro destacou a importância da aprovação em primeira discussão e votação do Projeto de Lei 10.525/22, que inclui no calendário oficial de eventos e de programações do Município de Campo Grande, a Virada da Leitura.

O projeto propõe diversas atividades como palestras, simpósios, concursos, gincanas, saraus, contação de história e atividades lúdicas. “Temos que fomentar a leitura e oferecer condições para que escritores também possam apresentar suas obras, mostrar seu trabalho. Penso nesse projeto como uma verdadeira virada na questão literária de nosso município”, complementou o vereador.

Sobre transformar Campo Grande numa cidade de leitores, Guerreiro ressalta que o caminho está bem construído. “Hoje aprovamos mais um projeto fantástico que garante uma semana dedicada à leitura. Avançamos mais um passo para transformar nossa cidade e que se soma aos nossos projetos que estão espalhados pelos bairros e pelo centro da cidade”, finalizou Guerreiro.

O projeto retorna ao plenário na próxima semana para segunda votação e discussão.