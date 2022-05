A contribuição e a importância dos professores na construção de uma sociedade mais justa, solidária e humanista são fatos inegáveis, a educação possibilita mudanças subjetivas, sociais, políticas e econômicas na vida das pessoas e contribui positivamente na construção de um mundo melhor.

Pensando na valorização e reconhecimento destes profissionais o Vereador Professor Riverton (PSD) criou o Projeto de Lei N. 10.391/21, que institui a Semana do Educador no Município de Campo Grande. O texto legal pretende levar para dentro das escolas públicas e privadas a conscientização sobre a violência contra educadores e as consequências associadas à violência escolar, a fim de reduzir atitudes de agressão e pressão física, verbal e psicológica contra os Educadores. O texto foi aprovado pelos parlamentares de Campo Grande na Sessão Ordinária desta terça-feira (17).

A Semana do Educador objetiva também o reconhecimento e valorização dos professores, das escolas municipais, estaduais, federais e particulares que contribuem para o crescimento educacional de crianças, jovens, adultos e idosos, por conta de ser uma das categorias mais importantes e influentes na vida do ser humano.

Para o autor, a iniciativa trará mais atenção e destaque aos educadores da Capital. “A provação é mais um passo em direção ao desenvolvimento da educação municipal, precisamos debater os problemas sociais vivenciados diariamente pelos professores, com a finalidade de alertar a comunidade escolar sobre a violência contra os Profissionais da Educação”, frisou o vereador.

A lei visa também que além das atividades voltadas a comemoração da Semana do Educador, fica instituída também a Medalha do Legislativo Ordem Municipal do Mérito Educativo “Professor Nota Dez” aos Educadores que se destacarem em suas atividades, sendo um profissional a ser homenageado por cada Vereador da Câmara Municipal de Campo Grande. O texto segue agora para apreciação do Poder Executivo.