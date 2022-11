O grupo Deslimites de Teatro & Cinema abre nesta sexta-feira (4), às 19 horas, a “Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos”, que oferece uma ampla programação cultural para o público infantojuvenil, com apresentações gratuitas de teatro de animação, exposição de bonecos, encontro de bonequeiros e atividades de formação/capacitação. O projeto conta com investimento do Programa de Fomento ao Teatro (Fomteatro), edital realizado pela Prefeitura de Campo Grande.

Ao todo serão realizadas 10 apresentações (sendo sete temas de espetáculos) em diferentes pontos da cidade: desde escolas rurais e agrícolas a praças públicas e espaços de teatro, de modo a promover a inclusão de áreas periféricas da Capital e tornar a arte mais acessível ao público – inclusive com presença de intérpretes de Libras. A abertura da mostra amanhã contará com o espetáculo “Navegantes”, no espaço do Teatral Grupo de Risco, que fica localizado na Rua José Antônio, n.º 2.170, no Bairro São Francisco.

O grupo ainda apresentará outras duas peças: “Dona Arara Vai Casar” no domingo (6), às 17h, também no espaço Teatral Grupo de Risco; e “Piraputanga no Caminho das Águas”, na próxima sexta-feira (18), às 10h30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As demais apresentações são de grupos convidados: “Manual de Barro” (grupo Arte e Riso), “Lobo Leopoldo em Chapeuzinho Vermelho” (grupo UBU de Artes Cênicas), “Pantanália” (Tareco-Treco) e “Se essa rua não fosse sua?” (Chico Maria Produções). É importante chegar um pouco antes para garantir lugar.

Além de apresentações voltadas às crianças, o evento oferecerá ao público a possibilidade de desvendar o universo lúdico dos bonecos, conhecendo diversas técnicas de manipulação, formatos e materiais. A exposição será montada na sede do Teatral Grupo de Risco e fica aberta ao até 4 de dezembro. As escolas podem agendar visitas guiadas gratuitas, por meio do WhatsApp (67) 99221-6057.

No mesmo local será realizado ainda uma roda de conversa com os mais atuantes bonequeiros de Campo Grande: Wilson Motta, Marcos Moura e Jorge de Barros. O Encontro de Bonequeiros é dedicado a quem quer conhecer o mercado de trabalho dos bonecos, sua história e produção, e acontece no dia 17 de novembro, às 15h. Eles vão discutir a profissão e falar dos desafios do setor. O encontro será gravado e disponibilizado nas redes sociais para servir de registro do trabalho desses artistas, pouco valorizados e divulgados.

A Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos vai oferecer ainda duas oficinas de capacitação em teatro de papel, confecção e manipulação de bonecos, destinadas a professores(as) da rede municipal de ensino. As oficinas serão ministradas por Wilson Motta e vão ao ar pela TV Reme, no dia 14 de novembro, pelo canal 42 do YouTube, com reapresentação nos dias 16 e 18.

Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, o projeto é mais um exemplo do compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento das artes cênicas. “Ver projetos de qualidade chegando até os campo-grandenses através dos editais, Fomteatro, Fmic e Prêmio Ipê, mostra o compromisso da gestão administrativas de Campo Grande com os artistas regionais. Além de profissionalizar a classe, nosso objetivo sempre foi de tornar as diferentes formas de arte mais acessíveis principalmente para as crianças, de modo a inspirar novos talentos – e é isso que a Mostra de Teatro de Bonecos traz para os campo-grandenses”.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o projeto é de autoria de Lú Bigattão, também responsável pela direção da mostra, e tem Fernanda Kunzler na produção. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone (67) 99241-6227.