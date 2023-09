Projeto da Mesa Diretora aprova Balanço Geral do Governo do Estado

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) apresentou na sessão plenária desta terça-feira (26) o Projeto de Decreto Legislativo 23/2023, que aprova o Balanço Geral do Governo Estadual relativo ao exercício financeiro de 2021, sob responsabilidade do então governador Reinaldo Azambuja.

O Balanço Geral do Estado é a prestação de contas das ações governamentais desenvolvidas a cada exercício financeiro pelos diversos órgãos e entidades da Administração Pública. A competência do Legislativo para apreciação das contas anuais prestadas pelo governador é prevista nos artigos 63, 75 e 77 da Constituição Estadual.

De acordo com o Balanço, as receitas realizadas em 2021 pelo Governo do Estado somaram R$ 19,52 bilhões, acima do valor previsto, de R$ 18,08 bilhões. A maior parcela corresponde a impostos, taxas e contribuições de melhoria, que foram de R$ 9,745 bilhões. Já as despesas pagas, no exercício de 2021, totalizaram R$ 15,66 bilhões. As tabelas com os valores estão publicadas na edição do dia 12 de maio de 2023 do Diário Oficial da ALEMS.

O projeto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Recebendo parecer favorável, continua tramitando da Casa de Leis e será votado pelos deputados em sessão plenária.