O deputado Barbosinha (PP-MS) apresentou projeto de lei para declarar utilidade pública estadual a Associação de Proteção e Valorização da Criança e Adolescente (APROVA), localizada no município de Caarapó.

O PL nº 231/2022 já está tramitando na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Fundada em 2020 a APROVA atua com educação, formação e capacitação humano-profissional e ações que fortaleçam os vínculos familiares das crianças e adolescentes atendidos na associação.

“Ao longo do nosso mandato temos amparado muitas instituições, nos municípios, para conseguirem a utilidade pública. Isso ajuda a receber emendas, por exemplo. Uma forma de essas instituições conseguirem ajuda para se manterem e atenderem às pessoas. Fico feliz em poder contribuir com essa associação tão séria e imprescindível no município para acolher as crianças e os adolescentes e acima de tudo ajudar na formação. Crianças que têm ocupação, que mantêm atividades extras, não se envolvem com drogas, nem com a criminalidade e tem um direcionamento melhor para a vida adulta”, defende o deputado Barbosinha.

A Associação de Proteção e Valorização da Criança e Adolescente de Caarapó (APROVA) é uma associação civil sem fins lucrativos e desenvolve atividades de formação educacional, profissional e apoio a famílias nas esferas social, educacional, moral, cívico, físico, psíquico e profissional sem distinção de raça, cor, condição social, credo religioso ou político.

A concessão do Título de Utilidade Pública Estadual possibilitará que a Associação celebre convênios com o Governo do Estado, bem como o recebimento de emendas parlamentares para promover melhorias no espaço.