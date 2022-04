O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou projeto de lei que obriga os hospitais e clínicas públicos e privados em todo o Mato Grosso do Sul a manter um fisioterapeuta nas unidades de tratamento intensivo (UTIs). O projeto foi apresentado durante a sessão ordinária da Alems desta terça-feira, 26.

Os fisioterapeutas deverão possuir título de especialista de fisioterapia intensiva pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Terapia Intensiva e Cardiorrespiratória ou residência ou pós-graduação em fisioterapia em terapia intensiva, fisioterapia em assistência/atenção ao paciente crítico, fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia hospitalar.

O PL estipula a presença de, no mínimo, um fisioterapeuta para cada dez leitos nos turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 24 horas ininterruptas com um profissional de prontidão. Se aprovada, os hospitais, clínicas públicas, privadas ou filantrópicas terão 180 dias, após a sanção e publicação, para se adequar às disposições contidas nesta lei.

“Podemos perceber nitidamente a melhora nos indicadores hospitalares e financeiros quando há a participação dos profissionais fisioterapeutas nas UTIs. Além de ser uma forma eficaz de diminuir despesas hospitalares e da utilização dos leitos, é também uma maneira de aumentar as chances de melhora e recuperação desse paciente de UTI”, argumentou Evander.

As UTIs são unidades complexas, com monitoramento contínuo, que atendem pacientes graves com necessidade de suporte e tratamento intensivos. A atuação fisioterapêutica especializada traz resultados positivos e mais rápidos para a recuperação dos pacientes, bem como diminuir consideravelmente o tempo na UTI e os gastos com o tratamento.