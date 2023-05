Projeto de Jamilson homenageia Desembargador Heliophar Serra com nome em trecho da Rodovia MS 450

Começou a tramitar na quinta-feira (18), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei que propõe denominar “Desembargador Heliophar Serra”, o trecho localizado na Rodovia MS 450, compreendido entre o Distrito de Camisão até a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Unidade Universitária de Aquidauana.

A proposta é de autoria do deputado Jamilson Name (PSDB), em homenagem ao ex- desembargador do TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) Heliophar de Almeida Serra, que nasceu em Corumbá, em 11 de fevereiro de 1917. Formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade de Brasília.

No início da carreira assumiu as funções de Tabelião e Escrivão do Cartório do 5º Ofício estabelecido em Campo Grande. Mais tarde, foi Delegado de Polícia, Delegado Especial do Sul do Estado, Juiz de Direito das Comarcas de Miranda e de Aquidauana, sendo promovido, então, a Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Uno. Ingressou no Rotary Club de Aquidauana. Foi Governador do Distrito Rotario 4470, com posse nos Estados Unidos, Presidente da OAB – Subsecção de Aquidauana, professor de Filosofia e História da Educação e de Sociologia na Escola Normal Jango de Castro, de Aquidauana/MS. Heliophar Faleceu aos 94 anos de idade deixando contribuições significativas ao sistema jurídico do país.

“É uma justa homenagem ao Desembargador Heliophar Serra, que teve uma trajetória brilhante. Um corumbaense que dedicou sua vida à Justiça, seu empenho e entusiasmo o colocaram como uma referência jurídica do nosso Estado. A denominação de um trecho da Rodovia MS 450 com seu nome é uma forma de eternizar sua memória e seu legado, sendo uma bela forma de inspirar futuras gerações”, explicou o deputado Jamilson.

A proposta agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).