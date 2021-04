Na manhã desta quinta-feira (15), os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovaram em primeira discussão, o Projeto de Lei 69/21, de autoria do deputado Herculano Borges, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais em período de crise causada por doenças contagiosas e catástrofes naturais. Para tanto, os estabelecimentos prestadores de serviços devem observar as medidas de biossegurança.

“A importância da aprovação deste projeto se deve a vários fatores, em primeiro lugar o exercício físico é aliado da saúde, pois quem pratica atividade física tem o sistema imunológico mais forte e menos suscetível a doenças. Outro aspecto importante que temos que observar é que muitas pessoas estão sendo curadas do Covid e ficam com algumas sequelas que precisam ser tratadas através da prática de exercícios físicos com acompanhamento de um profissional de Educação Física. Então, se os parques e academias estiverem fechados, onde elas farão o tratamento de recuperação? Por isso existe a necessidade da aprovação do projeto para que atividade física seja definitivamente inserida como mais uma aliada na prevenção e tratamento de doenças”, disse Herculano.