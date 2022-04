Na 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande do ano de 2022, que aconteceu na última quinta-feira (28) foi aprovado em segunda votação o Projeto de Lei n. 10.314/21, que institui o Projeto Domingo nos Bairros, que visa incentivar a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas para os moradores e frequentadores dos bairros do Município de Campo Grande.

A proposta principal do projeto é que uma vez ao mês, sempre aos domingos, se realize as atividades no perímetro urbano dos bairros, áreas de lazer em vias públicas cujo trânsito de veículos seja de pequena intensidade, não oferecendo qualquer possibilidade de risco à integridade física dos Munícipes que se disponham a praticar as atividades físico-esportivas.

O projeto é uma criação do Vereador Professor Riverton (PSD) que acredita que a iniciativa sanará uma necessidade dos moradores das regiões periféricas da cidade. “É direito social de todos os munícipes, o digno acesso ao lazer, aos eventos sociais, para desfrutarem de momentos de diversão, de prática de esportes, de convívio familiar. Se levarmos essas atividades não haverá necessidade da população ir buscar atividades semelhantes longe de seus lares. Ações como essa levam mais dignidade para nossa gente”, salientou o parlamentar.

Na justificativa, o projeto é defendido através da previsão da Constituição Federal de 1988, na parte que se refere ao Princípio da Acessibilidade e os Direitos Sociais. Outro ponto, é o incentivo ao convívio familiar e com a vizinhança, que poderão aproveitar de ocasiões agradáveis em família, socializando com visitantes, e exercendo a prática de exercícios físicos. O Projeto “Domingo nos Bairros” segue agora para apreciação do poder executivo.