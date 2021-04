O deputado estadual Felipe Orro apresentou o Projeto de Lei que denomina MS-345 de Luiz Rodrigues Cardozo. Conhecida como Estrada do Km 21, a rodovia liga os municípios de Anastácio e Bonito. Felipe Orro conta que o homenageado iniciou o serviço de transporte interestadual de passageiros e cargas para atender usuários e viajantes, além de abastecer o comércio de Bonito e da região, com produtos trazidos da Capital. “Era um visionário, viajava enfrentando ao longo desses anos todas as dificuldades da época, enfrentava estradas sem cascalhos, de chão batido, buracos, atoleiros, chuvas torrenciais e enchentes, tudo isso sem infraestrutura alguma, mas atendia com êxito e segurança seus usuários”, destaca Felipe Orro.

O proponente do Projeto afirma que o homenageado deixou um legado de trabalho, solidariedade e luta pelo município de Bonito, “conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei, que atenderá os anseios da comunidade bonitense, denominado a etapa final da rodovia MS-345 com o nome de uma pessoa tão importante no desenvolvimento da cidade”. A matéria segue para apreciação da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação).

Pavimentação

Em dezembro do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) nº189/2020 com cinco emendas aditivas de autoria do deputado, que priorizam investimentos em diversas obras de infraestrutura e pavimentação. Em umas delas, Felipe Orro solicitou recursos para os serviços de drenagem e pavimentação asfáltica na MS-345, precisamente no trecho do km 21. “Queremos que a pavimentação desta estrada saia logo para facilitar o acesso a cidade Bonito e contribuir na expansão do turismo da região”, garante. No início deste ano, o Governo do Estado lançou as duas licitações para o início das obras de pavimentação em mais de 100 quilômetros da Estrada do 21.