A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou em primeira votação, nesta terça-feira (15), o projeto de Lei do Executivo que suspende o prazo de validade dos concursos públicos em andamento no Estado enquanto durar a situação de emergência causada pela pandemia do coronavírus. A mudança é resultado de uma luta antiga do deputado estadual Coronel David (sem partido) que desde o início do surto da covid-19 se reúne com representantes do Governo do Estado para evitar prejuízos aos candidatos.

Durante a sessão na Casa de Leis, o parlamentar parabenizou a ação do Executivo. “Eu gostaria de me referir a esse Projeto de Lei que agora o governo do Estado encaminha à essa Casa como uma vitória da nossa ação parlamentar.Aproveito para agradecer o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), sobretudo o secretário Riedel que entenderam nossas ponderações”, disse o Coronel David.

As ponderações a que o deputado se refere foram feitas durante reuniões com representantes do Governo. A última delas foi realizada no dia 1º de dezembro. Além do Coronel David, participaram do encontro, o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, representantes dos remanescentes do concurso da Agepen e o titular da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), secretário Eduardo Riedel.

Na ocasião, o governo do Estado confirmou ao Coronel David a prorrogação do prazo de validade do concurso da Agepen para 2022. A regra agora vale também para os outros certames.

Luta antiga – O deputado estadual Coronel David é reconhecido pelos remanescentes dos concursos da Agepen, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros como um verdadeiro aliado.

Em agosto deste ano, por exemplo, o parlamentar encaminhou solicitação urgente ao Governo do Estado, Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp) e Secretaria de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul (SAD) para suspender o prazo de validade do concurso da Agepen e evitar prejuízos aos candidatos em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Após os esforços do deputado o pedido foi atendido.

No mês anterior, o deputado estadual participou de reunião com o governador Azambuja e reforçou a necessidade da convocação dos aprovados para reforçar a Segurança Pública.

O governador atendeu ao pedido do Coronel David e nomeou os remanescentes da Agepen para atuar nos diversos presídios de Mato Grosso do Sul.