Uma proposta do vereador Ronilço Guerreiro quer incluir na grade curricular ou acrescentar como curso extracurricular a disciplina de Empreendedorismo aos alunos das escolas municipais de Campo Grande. O projeto de lei deve ser apreciado pelas comissões nos próximos dias.

Entre as diretrizes do projeto, destaque para desenvolvimento de habilidades e competências preparando os alunos para o mercado de trabalho, introdução do conceito de educação financeira, cultura organizacional, gestão de negócios e de mercado, entre outros. “Trata-se de um projeto importante, pois precisamos colocar na cabeça das crianças e adolescentes a importância de preparação para o futuro e isso passa por aprender empreender, como funciona uma empresa, o mercado de trabalho e, principalmente a educação financeira, pois vemos os jovens se endividarem muito cedo”, comentou o vereador.

Ainda segundo o vereador, é importante que a criatividade seja trabalhada desde cedo. “As escolas podem fomentar a capacidade de gestão e inovação através de atividades criativas. Isso vai fazer com que teremos uma cidade inteligente, pensada não apenas em tecnologia, mas em desenvolvimento humano”, complementou o vereador.

Pela proposta, caso aprovado o projeto de lei, o município poderá firmar convênios com órgãos públicos federal e estadual, além de empresas privadas para realização de projetos e desenvolvimento de atividades para a formação do corpo discente.