Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 144/2022, de autoria do deputado Evander Vendramini (PP), que denomina Silvio Sanchez Melhado a MS-438, do entroncamento da Rodovia BR-060, localizado no município de Camapuã; ao entroncamento da Rodovia MS-351, no município de Ribas do Rio Pardo.

A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), da Casa de Leis. Se aprovada pela CCJR, nas votações em plenário e nas comissões de mérito, segue a sanção e entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul.

“Silvio Sanchez Melhado nasceu em São Paulo, foi médico veterinário e chegou em 1975 em Camapuã, se estabelecendo em 1981. Participou ativamente nas ações ligadas ao meio rural, tornando-se referência nesta área como exemplo de produtor e administrador rural. Foi presidente da Cooperativa dos Produtores Agropecuaristas de Camapuã e Região (Cooapuã) por dois mandatos. Suas conquistas profissionais e as amizades construídas por ele, só reforçam o homem íntegro, honesto, amoroso e de uma grandiosa generosidade”, destacou o autor da matéria, em sua justificativa.