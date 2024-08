Projeto de Lei sugere criação de homenagem ao percurso histórico “Caminhos de Peabiru”

De autoria do deputado estadual Paulo Duarte (PSB), projeto de lei prevê a instituição de homenagem ao percurso histórico Caminhos de Peabiru. A proposta foi apresentada na sessão ordinária da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (6). A medalha e o diploma de honra ao mérito legislativo em homenagem ao percurso histórico Caminhos de Peabiru serão destinados a personalidades com destaque nas áreas de História, Cultura e Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

A instituição da deferência, mais que a celebração dos 47 anos que o estado de Mato Grosso do Sul completa em 2024, é um mergulho nas raízes de uma história que remonta a 500 anos. Os Caminhos de Peabiru referem-se a uma série de rotas históricas usadas pelos povos originários e, posteriormente, pelos exploradores europeus na América do Sul, principalmente no Brasil e Paraguai.

Essas trilhas, que ligam o Oceano Atlântico ao Pacífico e outras regiões do Brasil, indo até o Peru, atravessavam a região de Mato Grosso do Sul. Elas eram utilizadas para o comércio e comunicação entre diferentes culturas indígenas e, mais tarde, foram exploradas pelos colonizadores espanhóis e portugueses. “Diante disso, o estudo dos Caminhos de Peabiru é importante para a compreensão da nossa história, da formação do nosso estado de Mato Grosso do Sul, das redes de comércio indígena e da colonização europeia na América do Sul”, explica o deputado Paulo Duarte.

O nome “Peabiru” é uma palavra de origem tupi-guarani, que significa “o caminho do sol”, associado a uma lendária rota de comércio que, segundo registros históricos, conectava a região central do Brasil com a região do Rio da Prata. “As rotas eram notáveis pela sua extensão e complexidade e desempenharam um papel crucial na integração das regiões sul-americanas durante o período colonial”, argumenta o parlamentar.

Ao propor o projeto de lei, Paulo Duarte tem como objetivo maior evidenciar a rica história e cultura de Mato Grosso do Sul dando “visibilidade ao Estado, ultrapassando divisas e fronteiras, despertando sentimentos de pertencimento na população e promovendo as personalidades quem impulsionaram o desenvolvimento histórico, cultural, turístico e econômico da região”, finaliza o deputado