Com objetivo de incentivar alunas sul-mato-grossenses a participarem de olimpíadas científicas brasileiras, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) criou o projeto de Lei que institui no Estado, o “Prêmio Meninas Olímpicas”.

Além de reconhecer o esforço e a dedicação das estudantes do sexo feminino, o prêmio visa aumentar a representatividade feminina nos espaços de poder, bem como encontrar talentos nas diversas áreas do conhecimento. Pelo projeto fica instituído no calendário oficial de eventos, o dia 21 de março como a celebração estadual das “meninas olímpicas”.

Inspirada pela idealizadora do Movimento Meninas Olímpicas, professora Nara Martini Bigolin da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a deputada Mara Caseiro decidiu criar o projeto para promover a participação feminina em olimpíadas científicas nacionais e, ao mesmo tempo, estimular a participação delas nos mais diversos níveis da sociedade.

“Infelizmente, é de conhecimento público que as relações de gênero em todos os níveis de nossa sociedade ainda estão longe da tão sonhada igualdade, especialmente nos espaços de poder e na ciência. Referida constatação é facilmente percebida por meio de diferenças salariais, índices de violência e baixa participação de mulheres em espaços públicos e de poder”, disse Mara Caseiro.

Ela comparou dados que mostram a premiação de apenas 10% de meninas nas principais olimpíadas científicas do Brasil e menos de 5% nas olimpíadas internacionais, com o percentual de mulheres eleitas, mulheres presidentes de grandes empresas e pesquisadoras em centros de pesquisa em excelência. “Há um percentual idêntico da sub-representação das meninas em olimpíadas de conhecimento com as mulheres em espaços de poder.

Diante desse fato queremos incentivar as alunas que ainda estão na educação básica, a buscarem posições maiores, em espaços de poder. Quem sabe assim

conseguiremos vencer a desigualdade de gênero e todos os males que ela acarreta”, concluiu a deputada.

Prêmio Meninas Olímpicas

Conforme o projeto de Lei da deputada estadual Mara Caseiro, as estudantes sul-mato grossenses de escolas públicas que forem vitoriosas em olimpíadas científicas brasileiras, receberão diploma e medalha contendo o brasão da Assembleia Legislativa e do Estado de Mato Grosso do Sul acrescido do nome da estudante da categoria do prêmio.

Tal premiação será destinado a duas meninas em cada nível de cada área de conhecimento da olimpíada científica participante, conforme a categoria de cada olimpíada, nos seguintes níveis de ensino fundamental e médio: Nível 1 – sexto e sétimo ano do ensino fundamental; Nível 2 – oitavo e nono ano do ensino fundamental; e Nível 3 – ensino médio.

A relação das estudantes a serem homenageadas será elaborada inicialmente pela Diretoria Escolar da instituição de ensino participante da olimpíada, que a remeterá a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres – SECC/MS para deliberação e posterior encaminhamento dos nomes à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul.

A lista de nomes deverá conter, no mínimo, o seguinte: o nome completo e instituição de ensino da estudante; Olimpíada científica brasileira que venceu e; Medalhas conquistadas no ano anterior a premiação.