Quem tem um animal de estimação sofre ao vê-lo doente e muitas vezes é possível salvar. E assim como os seres humanos, os animais também podem receber doação de sangue. Pensando nisso, o deputado estadual Neno Razuk (PL) apresentou o Projeto de Lei 99/2022 que institui a “Campanha Vida Animal” para estimular a doação de sangue de animais e com isso, salvar vidas.

“Nosso objetivo é estimular a criação e manutenção de bancos de sangue veterinários para animais domésticos. Nesse sentido, a promoção da doação segura de sangue animal, especialmente por meio da instalação e manutenção de bancos de sangue veterinários é muito importante. Também temos que trabalhar na questão da divulgação para conscientizar os tutores de animais domésticos sobre a importância do ato de doação de sangue animal”, destaca o parlamentar que acredita na sensibilidade dos outros deputados para aprovação da matéria que vai passar pela CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final)

Neno acredita que com a difusão das informações sobre o tema, muitos animais podem ser salvos. “A doação de sangue animal ainda é uma prática relativamente desconhecida e conta com poucos adeptos. Precisamos realizar boas campanhas como forma de política pública a ser implementada para estimular a conscientização e instrumentalizar a doação segura de sangue animal. É uma questão de saúde pública também”, defendeu.

Para doar, os animais precisam passar por uma série de testes clínicos, que vão verificar se eles estão em boas condições de saúde. A doação é realizada por meio da veia jugular e o sangue é coletado em uma bolsa (como é feito com os humanos). Os cães podem doar até 450 ml de sangue, enquanto os gatos, até 40 ml.