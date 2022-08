A Câmara de Campo Grande aprovou nesta quinta-feira (04), o projeto de lei do Dr. Victor Rocha que estabelece o dia do ginecologista obstetra. A data será comemorada no dia 30 de outubro de cada ano, integrando o calendário oficial de Campo Grande.

A referida data foi criada em 1959 e marca a fundação da FEBRASGO – Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. “O ginecologista obstetra é o médico especializado que atua no cuidado das gestantes. O especialista acompanha todo o pré-natal, realizando exames clínicos e solicitando exames complementares e também é o responsável central pelo momento do parto”.

O parlamentar progressista começa o segundo semestre com mais um projeto aprovado, totalizando um total de nove projetos aprovados em 2022. “Temos em tramitação mais 19 projetos de lei, apresentamos só no primeiro semestre deste ano 33 projetos. Nossa luta é proporcionar melhoria na qualidade de vida de nossa gente e vamos continuar trabalhando por uma saúde pública de qualidade e com resultado”, finalizou Dr. Victor Rocha.