A Vila Margarida, bairro na região norte de Campo Grande, recebeu pela segunda vez o projeto “Gabinete no Bairro”, do vereador Clodoilson Pires. O trabalho visa aproximar o mandato da população campo-grandense com a verificação in loco das demandas e reivindicações recebidas.

A edição desta quarta-feira (03) contou com a presença da Assistente Social Gislaine Spessoto, do Advogado Matias Ramão e dos assessores externos do parlamentar. Além da orientação jurídica-social e da recepção às demandas, o evento contou com aferição de pressão arterial, corte de cabelo e diversões para as crianças.

Segundo o vereador, “É interessante ver a reação das pessoas a um político que permanece nas ruas, independente da eleição. Temos buscado fazer essa boa política, sempre atendendo a população. Fazer política é servir”.

Na ação, além da orientação jurídica-social, os moradores atendidos podem receber encaminhamentos para os órgãos competentes, a depender do caso, e apresentar suas demandas pelo bairro, como asfalto, sinalização e policiamento. Apesar de não ser responsável por executar as obras, o vereador é uma ponte entre a população e a Prefeitura Municipal, que geralmente detém a competência para atender os pedidos.

A ação continuará ao longo do ano, a fim de atender mais bairros da capital. As datas são divulgadas previamente nos canais de comunicação oficial do vereador (@clodoilsonpires nas redes sociais, site da Câmara Municipal e www.clodoilsonpires.com.br).