Em meio a campanha de prevenção ao suicídio no Brasil, Setembro Amarelo, Campo Grande passará a ter a divulgação de mais um canal de atendimento e acolhimento emocional para a população. O projeto de autoria do vereador Otávio Trad (PSD), que dispõe sobre afixação de cartaz informando o telefone do Grupo Amor Vida nos espaços públicos de Campo Grande, foi sancionado pela Prefeitura nesta quarta-feira (9). “Este é um projeto importante para Campo Grande na prevenção ao suicídio, principalmente em tempos de pandemia. E a sanção faz jus ao Setembro Amarelo, que marca a luta contra o suicídio e a depressão”, ressalta o vereador.

De acordo com o projeto, o cartaz será afixado em locais de grande circulação de pessoas, como terminais rodoviários, veículos de transporte coletivo, unidades de saúde, hospitais, escolas, e nos órgãos públicos municipais. “Parabenizo o Grupo Amor Vida, pelo trabalho desenvolvido com as pessoas que sofrem de depressão”, completou o vereador. A Associação presta serviço humanitário de prevenção do suicídio mediante o apoio emocional à pessoa em crise, via telefone ou, em casos extraordinários, presencial. Conforme a associação, os atendimentos representam 85% demanda desta Capital, 10% das cidades do interior do Estado MS e 5% são ligações vindas de outros estados da Federação.

O grupo atende pelos telefones 3383-4112, (67) 99266-6560 (claro) e (67) 99644-4141 (vivo). A proposta também é assinada pela vereadora Enfermeira Cida Amaral.

#PraCegoVer: Fotografia. Vereador Otávio Trad, visto de frente, da cabeça até a altura dos ombros, de máscara azul e camisa branca. Está sentado na mesa do Plenarinho da Câmara em frente a um microfone. Fim da descrição.