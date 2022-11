Os vereadores aprovaram, em primeira votação, na sessão desta quinta-feira (24), o Projeto de Lei 10.659/22, do vereador Otávio Trad (PSD), que estabelece diretrizes para a criação da política de prevenção e conscientização às amputações.

A proposta aborda medidas para garantir direitos para as pessoas amputadas tanto em decorrência de diabetes como provocada por lesão física ou trauma no pré e pós operatório.

“É um projeto de extrema importância para a saúde pública da nossa Capital, além da prevenção precisamos pensar no apoio às pessoas após a amputação, que também sofrem psicologicamente a perda de uma parte de seu corpo”, destacou o vereador.

Entre as ações previstas no texto estão a garantia do tratamento fisioterapêutico para a fase de pré-protetização, visando tornar o indivíduo mais independente possível, preparação do indivíduo para uma futura protetização e o desenvolvimento de ações para a reabilitação e inclusão social.

O projeto também visa difundir informações para a prevenção e detecção contínua de lesões em fase inicial em pacientes diabéticos que possam levar ao risco de infecções e amputações, além de estimular campanhas anuais sobre a necessidade do autoexame para detecção do diabetes e a conscientização de acidentes de trânsito e trabalho.