Foi aprovado em regime de na Câmara Municipal desta terça-feira (16), que institui a #PraCegoVer nas publicações com imagem nas redes sociais e sites dos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura de Campo Grande. “Esse projeto visa dar oportunidade para os cegos também terem acesso as imagens nas publicações dos sites e redes sociais da Prefeitura em Campo Grande e não apenas dos textos. Tenho levado projetos de acessibilidade como primordiais, já apresentamos a criação da Central de Libras, o Selo Municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência e a participação de Pessoas com Deficiência (PcDs) em publicidade elaborada por órgãos da Administração Pública”, disse.