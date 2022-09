Desde o início desse ano, o Tribunal de Justiça, por meio da Secretaria Judiciária, vem desenvolvendo um projeto que permite a ampliação de conhecimento dos estagiários em Direito na prática: Estagiários no Plenário. A ideia é permitir que os universitários que estagiam na Secretaria Judiciária acompanhem e aprendam os ritos das sessões de julgamento em Segundo Grau.

De acordo com o diretor da Secretaria Judiciária, Sérgio Getúlio Silva Jr., o primeiro estagiário a ir ao plenário para acompanhar de perto uma sessão ordinária de julgamento do Órgão Especial foi Gabriel de Souza Afonso, que já finalizou o período de estágio no TJMS e atualmente está na Procuradoria do Município.

Gabriel gostou tanto da experiência que contou aos outros estagiários, tirou fotos, mostrou para a família e colegas da faculdade. O resultado não poderia ser outro: a partir de então os outros estagiários e estagiárias demonstraram interesse em participar da proposta de aprendizagem e começaram a se inscrever para participar.

“O Gabriel sempre foi muito curioso sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça e do trabalho realizado no sodalício. Um dia, ele me perguntou o que eu fazia na sessão, como era o trabalho dos servidores em plenário. Expliquei que cada órgão julgador tem um servidor responsável por secretariar e que, pelo Regimento Interno, a sessão do Órgão Especial, parte judicial, é secretariada pelo diretor da Secretaria Judiciária, cuja função é auxiliar o presidente da sessão”, explicou Sérgio.

Desde então, por entender que melhor que explicar seria acompanhar uma sessão, o diretor iniciou o projeto. “Perguntei ao Gabriel se ele teria interesse em ajudar no plenário e, de pronto, ele quis ir e ficou muito animado. Assim surgiu a ideia informal do projeto, em que eles não apenas assistem das cadeiras, mas participam da sessão, colocam beca, auxiliam no quer for preciso”, completou.

Depois do Gabriel participaram da proposta inovadora de aprendizagem Laura Silva, Jackeline Gomes, Davi Rodrigues e Daniel Silveira Tereza, todos estagiários da Coordenadoria de Distribuição da Secretaria Judiciária, e já existem novos estagiários aguardando as próximas sessões de julgamento.

“Acredito que tive muita sorte em presenciar uma sessão de Tribunal Pleno. Assistir a chegada e a conversa amigável entre os desembargadores, seu respeito mútuo e esmero na apreciação de cada item da pauta, bem como o debate, que é concorrentemente amigável e enérgico entre os pares”, afirmou Daniel.

Outra a apontar como positiva a experiência em plenário foi Jackeline. “Assistir ao Pleno foi uma experiência enriquecedora, pois possibilitou observar de perto o trabalho dos desembargadores, como formulam suas ideias e analisam as normas jurídicas, além de ter um olhar mais humano sobre a toga: são homens e mulheres competentes no que fazem, que discutem pensamentos, sorriem, brincam e cumprimentam-se com gentileza”.

Laura Silva foi uma das estagiárias a aproveitar a oportunidade. “É incrível a experiência que o estágio no Tribunal de Justiça proporciona em diversos aspectos e, principalmente, a possibilidade de assistir ao Tribunal Pleno e entender de perto como funcionam as decisões com os desembargadores”.

“Estar perante a excelsa e honrosa presença dos desembargadores é de fato uma experiência ímpar. É ter a oportunidade de presenciar um nível de conhecimento jurídico formidável, especialmente quando aplicado com tanta destreza de quem há anos se compromete com a justiça do nosso Estado. Presenciar uma sessão do Tribunal Pleno é sentir o orgulho de escolher o Direito como formação, é sentir os olhos brilharem das fulguras da justiça”, afirmou Davi Rodrigues.