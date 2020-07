A empresa Eldorado Brasil Celulose, conhecendo as dificuldades que as famílias mais vulneráveis estão passando durante a pandemia da COVID-19 e conhecedora das atividades sociais do Projeto Florestinha da Polícia Militar no Estado, o qual trabalha exatamente com essa faixa da sociedade em maior situação de vulnerabilidade, ofereceu ajuda ao Projeto de Bataguassu.

A empresa fez contato com o coordenador do Projeto oferecendo 110 cestas básicas para as famílias dos alunos do Projeto, por conhecer a situação ainda mais difícil do que normal, que essas pessoas estão passando neste momento. Participaram da entrega ocorrida no prédio do Projeto Florestinha, no Distrito de Nova Porto XV, os funcionários da empresa, a Polícia Militar Ambiental e os funcionários do Centro de Assistência Social (CRAS) do Distrito.

Foram distribuídos também a cada uma das 110 famílias cobertores fornecidos pela Secretaria de Assistência Social de Bataguassu, entregues pelos funcionários do CRAS. A Polícia Militar Ambiental, as prefeituras e parceiros de onde existem o Projeto continuam prestando a melhor assistência dentro das possibilidades para minimizar as dificultadas das famílias, mesmo os Projetos não estando em funcionamento neste momento.