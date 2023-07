Projeto “Funtrab na Comunidade” realizado no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro supera expectativas

Você está tendo dificuldades para obter um emprego ou conhece alguém que esteja nessa mesma situação? Há pessoas que também já viveram esses momentos de turbulência e há quem continue vivendo. O que não pode ocorrer é perder a fé, primeiramente em Deus, depois em você e também nas pessoas ao seu redor.

Diante disso, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) idealizou o projeto “Funtrab na Comunidade” que tem por objetivo levar os serviços oferecidos à população, com toda a estrutura necessária para realização de atendimento. O intuito é facilitar o acesso aos trabalhadores que necessitam de ajuda.

Uma das igrejas mais belas de Campo Grande, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é muito frequentada, suas novenas são sempre repletas, realizadas (de hora em hora) nas quartas-feiras, a partir das 6 até 23 horas. Cerca de 25 mil pessoas frequentam a igreja diariamente e 30 mil ao longo da semana, com missas todos os dias.

Nesta quarta, a Funtrab disponibilizou 1.516 oportunidades em diversos setores e uma concessionária de energia esteve presente no evento, com 60 vagas de operador de telemarketing para candidatos sem experiência, ensino médio completo; PcD (Pessoas com Deficiência) também podiam concorrer. A abertura do evento contou com a presença da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, e da senadora Tereza Cristina.

Mônica participou da novena e aproveitou para prestigiar a ação da Funtrab. “Quando levamos as oportunidades até às pessoas, todo mundo ganha. Parabéns pela iniciativa, em especial para o diretor-presidente da Fundação, Ademar Silva Junior, e toda a equipe, pelo carinho e cuidado com a população e, também ao Padre Reginaldo Padilha e a toda equipe do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que está sempre de portas abertas para iniciativas que contribuem com a melhoria de vida de seus fiéis”, disse a primeira-dama.

Ao final da ação, que durou cerca de cinco horas, foram atendidas 140 pessoas, sendo 137 encaminhados para entrevistas. No processo seletivo da concessionária de energia, dos 47 candidatos atendidos, 17 trabalhadores serão contratados.

Há três meses desempregada, a jovem Yngrid Lima Alves, 18 anos, frequenta o Santuário desde 2013 nas missas de quarta-feira e segue os ensinamentos de sua avó, que frequenta as novenas de quarta-feira. Apesar da pouca idade, cursando o primeiro semestre de Ciências Sociais e com variados cursos no currículo como Contabilidade, Informática, Administração de Empresas, atendente de farmácia, Yngrid não desiste. O seu primeiro emprego durou seis meses como operadora de loja, que só findou devido à contenção de gastos da empresa empregadora.

Ao ser bem atendida pela equipe da Funtrab, a candidata foi encaminhada para a vaga da concessionária de energia. “Minha avó sempre me ensinou que devemos ter um direcionamento na vida, ela reza também para eu obter um bom emprego, a expectativa é grande”, relata a jovem.

A idade não é um impeditivo para procura e recomeço em um novo emprego. O que é preciso é estar aberto às mudanças, independente da fase da vida. É o caso do militar aposentado do Exército Almir da Silva Lopes, de 75 anos, devoto há 30 anos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Todas as quartas-feiras frequenta a novena e está em busca de uma complementação de renda.

“Desde 2018 estou desempregado, apesar do salário de aposentado, tenho que pagar a prestação da casa própria, internet, IPTU e outras despesas”, desabafa o aposentado. Em 2022, ele foi encaminhado para a vaga de uma grande rede atacadista, mas se sentiu discriminado pela idade no momento da entrevista da empregadora. Nesta semana, teve conhecimento pela televisão da ação “Funtrab na Comunidade” na igreja, e foi à procura da vaga de vigia ou fiscal de caixa e ficou mais confiante hoje, após ser encaminhado para a vaga de um supermercado no centro da Capital.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, “o trabalho dignifica o homem e a situação de desemprego ofende a dignidade das pessoas, abala a autoconfiança, desencadeia sentimentos negativos como de inferioridade e pode atrapalhar relações familiares”. “A Funtrab reforça seu compromisso em atuar como facilitadora entre os trabalhadores e empregadores, buscando promover a empregabilidade e a qualidade de vida da nossa população sul-mato-grossense”, finaliza Ademar Júnior.

As próximas edições do Projeto ‘Funtrab na Comunidade’ no Santuário do Perpétuo Socorro serão realizadas nas quartas-feiras deste mês de julho (19 e 26) e no mês de agosto (dias 2 e 9).

Cláudia Yuri, Funtrab