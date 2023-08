Projeto inovador da AGEMS usa a tecnologia e inteligência para revolucionar o transporte de passageiros em MS

Paineis informativos e App para o usuário, frota monitorada, localização em tempo real, e coleta e gerenciamento de dados são alguns dos produtos do Centro de Integração Tecnológica que está sendo implantado. Marco para o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, o Centro de Integração Técnica e Inteligência (CITI) está em fase final de implantação pela Agência Estadual de Regulação (Agems) e promete revolucionar a operação e a gestão do serviço.

O diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis, promoveu hoje (17) reunião com a equipe para conhecer de perto todo o detalhamento técnico e alinhar as próximas etapas.

“O transporte tem sido problema por muitos anos. Vencemos dificuldades, desconfianças e agora sabemos onde queremos chegar. Temos a tecnologia e estamos avançando muito rápido”, destaca Carlos Alberto.

Inteligência de dados

Mais de 380 ônibus e micro-ônibus já receberam o sistema de rastreamento, e esse número deverá chegar a algo entre 500 e 600 veículos de linha regular em uma fase inicial, conforme explica a coordenadora do CITI, Marisa Oliveira.

O equipamento tem servido para identificação e mapeamento digital de todos os pontos de parada em cada uma das rotas. A tecnologia também vai servir para a localização em tempo real de todos os veículos quando o sistema estiver em plena operação.

Construído do zero pela Agems em menos de um ano, o CITI hoje já está abastecido com um gigantesco conjunto de informações que antes estavam dispersas ou desordenadas em antigos bancos de dados e mesmo em documentos de papel. “Depuramos dez anos de informações”, resume a coordenadora da Câmara de Regulação Econômica de Transportes, Luciana Gomes.

A partir dessa organização, o Sistema TRIP (Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros) dá um salto de patamar, e passa a ser gerido não com dados declarados dos operadores, mas com informações precisas, coletadas digitalmente, armazenadas e gerenciadas com uso da tecnologia pela agência reguladora.

Próximas etapas

A inteligência de dados, em que o principal produto é o CITI, vai gerar entregas internamente, para a tomada de decisão e gerenciamento técnico da Agems, e também para o público externo – operadores e usuários.

Parte desses produtos vai estar visível, em forma de painéis informativos em terminais rodoviários, onde o passageiro poderá acompanhar horários e previsão do ônibus em que pretende embarcar.

Para a fase inicial dessa instalação, equipe da Agems está iniciando visita a 25 municípios, para identificar estrutura dos terminais e definir ações com as Prefeituras, que são responsáveis pelos terminais.

Sobre os critérios para essa definição, o diretor de Transportes, Matias Gonsales explica: “Consideramos as cidades que têm maior concentração de passageiros, de linhas e de conexões, inclusive as interestaduais, as divisas como outros estados, e cidades que têm projetos futuros geradores de grande concentração de pessoas”.

Tecnologia à mão

Outro produto integrado ao CITI é o aplicativo para smartphone, que vai colocar nas mãos do cidadão de norte a sul, de leste a oeste, o serviço de pesquisa de linhas, horários, tarifas, direcionamento para compra de passagem e uma série de informações atualizadas, em tempo real.

O desenvolvimento está sendo feito em conjunto com a Diretoria de Inovação e Relações Institucionais, para garantir a navegação amigável. “O aplicativo é muito importante, pela praticidade do usuário ter as informações na hora, com facilidade”, lembra a diretora Rejane Monteiro.

Outros serviços

Depois do transporte de passageiros, o CITI futuramente irá integrar os outros serviços que são regulados e fiscalizados pela Agems.

Gizele Oliveira, Comunicação Agems

Fotos: Gizele Oliveira