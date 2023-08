Projeto lançado no presídio de Amambai une leitura no cárcere e palestras em escolas

Com o lema “Dê uma chance a quem quer virar a página”, foi lançado o projeto “Biblioteca da Liberdade”, no Estabelecimento Penal de Amambai, na quinta-feira (10). A iniciativa é uma parceria da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio da unidade prisional, com o Ministério Público Estadual, e conta com apoio do Conselho da Comunidade, Exército Brasileiro, instituições de ensino, religiosas e sociais.

A partir do fomento da leitura entre os apenados, a ação visa levar palestras a jovens e adolescentes em escolas sobre a importância da educação como ferramenta de transformação social. Com o tema “Desafios do Jovem no Século XXI”, serão ministradas pelo Setor Psicossocial do presídio e representantes do Ministério Público.

Em contrapartida, os participantes poderão fazer a doação de livros para composição do acervo da Biblioteca da Liberdade da unidade penal, e, dessa forma, estabelecer o apoio da sociedade na recuperação da pessoa encarcerada. Poderão ser doados livros como literatura, filosofia, técnico e de autoajuda, em pontos de coleta disponibilizados nas instituições interessadas.

Além disso, alunos que participarem das palestras terão a oportunidade de concorrer em um concurso de redação realizado pelo projeto com o tema: “Depois de Aprender a Ler, você será Livre para Sempre” (Frederick Douglass). O texto escolhido poderá divulgado no Site da Agepen, imprensa local e o autor receberá uma premiação.

Representando a direção da agência penitenciária, a chefe da Divisão de Assistência Educacional da Agepen, Rita de Cássia Argolo Fonseca, enfatizou a importância de envolver a sociedade no processo de ressocialização, contribuindo assim, com um trabalho de prevenção à criminalidade.

O diretor da unidade penal, Alexandre Ferreira de Souza, destacou que essa iniciativa contribui em melhorias nas relações familiares e sociais. “Esperamos desestimular o envolvimento dos jovens com drogas, violência e práticas delitivas; além de encorajar e oferecer motivos para construção de um projeto de vida pautado em valores éticos e morais”, afirmou o diretor.

O banner de lançamento do projeto contou com desenhos dos próprios reeducandos da unidade, que participaram de um concurso organizado pela direção com apoio da extensão escolar que ministra aulas regulares no local.

O acesso e empréstimo dos livros para leitura será garantido a todos os internos provisórios e sentenciados de Estabelecimento Penal de Amambai.

Também participaram do evento, a promotora de justiça Nara Mendes dos Santos Fernandes; a presidente da Câmara Municipal de Amambai, vereadora Lígia Borges; a chefe da Divisão de Assistência à Saúde Prisional, Rita Lucina Domingues; além de policiais penais e representantes da Polícia Militar e do Exército Brasileiro.

Tatyane Santinoni e Keila Oliveira, Comunicação Agepen

Fotos: Arquivo