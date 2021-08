Diferente da madeira que é proveniente do desmatamento ilegal, a madeira proveniente das árvores que formam a floresta urbana causa transtorno ao gerar o chamado lixo verde. Restos de árvores da poda como galhos, folhas e troncos de árvores cortadas diariamente pelas cidades que antigamente iam para o lixo, agora são transformadas em diversos tipos de objetos pelo Dapoda.

O Dapoda foi criado por estudantes de arquitetura, urbanismo e design, artistas plásticos e pesquisadores da USP que se reuniram formando um Laboratório Vivo de Design, para aproveitar toda essa madeira proveniente de podas urbanas respeitando sua origem, para aproveitar todo seu potencial e diminuindo o custo do transporte aproveitando para transformá-las em móveis nas proximidades onde ela foi extraída.

“Toda semana vamos ao campus para carregar os troncos e separar as peças, para, aos poucos, aprender a identificar as espécies, uma atividade que não é da nossa área. Isso exigiu que buscássemos colaboradores”, conta Tiago Schützer, aluno de graduação de Arquitetura e Urbanismo e um dos líderes do projeto. Adequar o objeto à espécie e a condição da madeira torna o trabalho complexo, mas dá o diferencial no projeto. Essa foi uma identidade construída pelo Dapoda para fugir das padronizações da indústria de móveis.

Além de bonito e interessante, o Dapoda também participa do Desafio USP Cidades Sustentáveis, um programa da USP Municípios que visa apresentar propostas que podem ser implementadas por prefeituras e que contribuam para atingir algumas das dez metas estabelecidas no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 da ONU: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

“Nossos estudos indicam que 20% da madeira utilizada em São Paulo vêm da Amazônia. Seria importante colocar à disposição desses jovens designers a oportunidade de utilizar outros materiais, ainda que em pequena escala. Da mesma maneira que a gente tem a ideia de matriz energética, eu acredito que a gente também deva trabalhar em cima da ideia de matriz de matéria-prima. E não nessa moda de sobrecarregar um único recurso”, disse Cyntia Barata coordenadora do projeto. “A partir do momento que você tem uma matéria-prima na sua praça, no seu bairro, diminui a logística de transporte e agrega valor para pequenas empresas. Há uma visão de cadeia produtiva”, argumenta.