No dia 11 de maio, às 18 horas, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), promove a live de Tributo a Bob Marley no projeto Quatro Estações, com Canaroots e Rockers Sound System.

Bob Marley, referência dentro do estilo musical do reggae, faleceu no dia 11 de maio de 1981. Esta data ficou marcada para todos que admiravam o músico. Em sua homenagem, inclusive, que a programação ocorrerá no dia 11.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas, a Sectur entende que todos os segmentos artísticos e turísticos, assim como todos os gêneros musicais, têm sua importância. “Procuramos dar espaço a todos os gêneros e segmentos. A beleza da Cultura está justamente nessa pluralidade de vertentes. Só no Projeto Quatro Estações já tivemos sertanejo, rock, MPB, pop e regional”, discorre ele.

A transmissão ocorrerá pelo canal do Youtube da Sectur, que pode ser acessado pelo link https://www.youtube.com/channel/UCQP2fghvk5maEXElkPn4gUA .