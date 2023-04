Projeto que exige assinatura física em empréstimos online para idosos passa pela CCJR

Em reunião na manhã desta quarta-feira (26), a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) acatou o parecer favorável à tramitação do Projeto de Lei 85 de 2023, de autoria do deputado Jamilson Name (PSDB), que dispõe sobre a obrigatoriedade de assinatura física das pessoas idosas em contratos de crédito, firmados por meio eletrônico ou telefônico.

A proposta torna obrigatória a assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de crédito de serviços ou produtos, na modalidade de consignação para desconto em aposentadorias, pensões, pecúlios, poupanças, contas correntes, empréstimos, financiamentos, arrendamentos, hipotecas, seguros, aplicações financeiras e investimentos,. A cópia do contrato deve ser fornecida pelo banco ou instituição financeira, sob pena de nulidade do compromisso.