Projeto quer denominar Antero de Moraes trecho da Rodovia MS 472

Começou a tramitar nesta quarta-feira (19), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 109/2023, que pretende denominar Antero de Moraes, o trecho localizado na Rodovia MS 472, compreendido entre o município de Bela Vista e a Ponte do Piripucu.

A proposta é de autoria do deputado Jamilson Name (PSDB), que justificou que o homenageado é nascido em Santo Tomé (Argentina), aos 17 de setembro de 1984 e em 1903 mudou-se para o Brasil, tendo escolhido o município de Bela Vista para viver com sua família.

“Estimado por todos que o conheciam, o senhor Antero contribuiu, de forma inconteste, para o desenvolvimento e progresso daquela promissora região de nosso estado. Solicito o apoio dos nobres Pares, para que possamos prestar essa justa homenagem”, explicou o deputado Jamilson. A proposta agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).