O deputado Lucas de Lima (Solidariedade) apresentou na quinta-feira (22) o Projeto de Lei 202 de 2020 no qual institui a Semana Estadual do “Lixo Zero”, no calendário de MS. “Visa o esclarecimento à população acerca do lixo, resíduos sólidos, de forma que envolva a sociedade e os demais entes, proporcionando conscientização quanto à forma de armazenamento, descarte e principalmente a redução na produção de lixo” justificou Lima.

“As ações educativas em muito cooperam para que a população, principalmente na faixa escolar e através de ações educativas, publicidade e propaganda, tenham noção e conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável” declarou o parlamentar.