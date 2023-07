Projeto realizado em unidade de saúde da Capital ajuda a transformar vida de centenas de mulheres

Realizado na Unidade Básica de Saúde da Família Dr. Milton Kojo Chinen, a USF Vila Nasser, na Região do Segredo, o projeto “Kadosh” já ajudou a transformar a vida de mais de 700 mulheres, através do acolhimento humanizado e qualificado, além de oferecer um suporte emocional as pacientes durante o período de gestação.

A agente comunitária de saúde (ACS), Jaqueline Tavares Pessoa Micheloni, idealizadora do projeto, explica que um dos principais objetivos é acolher as gestantes por meio de uma escuta qualificada e humanizada, reconhecendo a importância do pré-natal como parte essencial do cuidado materno-infantil.

“Além disso, há um foco especial na orientação sobre planejamento familiar, oferecendo informações e apoio para que as famílias possam tomar decisões conscientes sobre o tamanho e o espaçamento de suas gestações”, enfatiza.

Jaqueline enfatiza a importância de proporcionar um acolhimento humanizado e qualificado, onde as gestantes sintam-se amparadas e apoiadas em todas as etapas do processo.

“Sabemos que esse momento é repleto de dúvidas, ansiedades e inseguranças, e é nosso papel oferecer o suporte necessário para que essas mulheres se sintam mais confiantes e preparadas para enfrentar essa nova fase em suas vidas”, complementa.

O projeto busca ressaltar a importância do pré-natal, que vai além do acompanhamento médico. “Buscamos orientar sobre a importância de cuidados com a alimentação, a prática de exercícios físicos adequados, o planejamento familiar e a saúde mental durante a gestação. Acreditamos que a gestante precisa ser vista de forma integral, considerando todos os aspectos físicos, emocionais e sociais”, diz.

A servidora da Sesau destaca a satisfação pessoal em poder contribuir com o atendimento e cuidado às gestantes durante os oito anos de implementação do projeto.

“A gestação é um momento único e delicado na vida de uma mulher, e compreendo que nem todas estão preparadas para serem mães, seja por questões emocionais, falta de suporte ou mesmo por falta de informações adequadas. É exatamente nesse contexto que nosso projeto se faz necessário. Ver o impacto positivo desse trabalho na vida das gestantes e suas famílias é extremamente gratificante. Sabemos que proporcionar esse cuidado adequado durante a gestação pode ter um impacto significativo na saúde e no bem-estar dessas mulheres, além de influenciar diretamente na saúde do bebê”, finaliza.

A dona de casa Jocelina Gomes da Silva, 33 anos, é uma das pacientes que tiveram apoio essencial do projeto durante o período de gestação e, até hoje, é assistida na unidade de saúde.

Moradora da Vila Nasser, Jocelina conheceu o projeto nas primeiras semanas de gestação frequentando a unidade de saúde. Desde então, tem sido atendida e acompanhada de perto pela equipe do projeto.

“O projeto Kadosh foi de grande ajuda para mim. Como mãe de primeira viagem, participei de palestras com nutricionistas, psicólogos e sessões de relaxamento para gestantes, que me proporcionaram aprendizado e apoio emocional. Cada reunião trazia uma temática diferente, e eu fazia questão de comparecer a todas, pois sabia que cada encontro seria uma oportunidade única de conhecimento. Além disso, tivemos a oportunidade de registrar esse momento especial com fotos profissionais, e as mães compartilhavam suas experiências e depoimentos inspiradores”, comenta.

Jocelina destaca que os encontros do projeto ajudaram, inclusive, a superar problemas do cotidiano. ” As reuniões se tornaram um verdadeiro refúgio, uma vez que eu estava enfrentando desafios pessoais. Ali, sentia-me acolhida e pude estabelecer laços de amizade com outras mães que passavam pela mesma fase. Essas amizades perduram até hoje, criando uma rede de apoio mútuo”, diz.

Para a dona de casa, o Projeto Kadosh foi um verdadeiro divisor de águas. Através de palestras, orientações e momentos de relaxamento, ela pôde esclarecer dúvidas, aprender valiosas lições sobre a maternidade e se sentir acolhida em meio aos desafios que enfrentava.

“Atualmente, meu filho tem 3 anos e 8 meses, mas é como se o tempo não tivesse passado. Através do projeto, eu recebi kits com banheira e roupas para recém-nascidos, que foram muito úteis na época do nascimento. Sou imensamente grata por tudo o que aprendi e pela assistência que recebi durante esse período. Os benefícios foram inúmeros. O aprendizado adquirido no projeto me trouxe segurança e conhecimento, e as orientações recebidas foram tão impactantes que até hoje são presentes em minha vida. A atenção, o amor e a dedicação proporcionados pelo projeto, serão guardados sempre com gratidão”, diz.

Além da experiência pessoal, Jocelina reconhece a importância do trabalho desenvolvido pelo Projeto Kadosh para a comunidade. Ela destaca que muitas mães ainda não tiveram a oportunidade de conhecer e se beneficiar desse acompanhamento tão necessário. ” É fundamental que o projeto alcance cada vez mais mães que precisam desse suporte e orientação”, comenta.

A personal Bronze Kedma Fernanda Ferreira de Menezes, 31 anos, é mais uma das centenas de mães que encontrou no Projeto Kadosh um suporte valioso em sua jornada materna.

Kedma conheceu o Projeto Kadosh através das redes sociais e passou a integrar as atividades. Da primeira acolhida até agora se passaram mais de 7 anos, porém ela carrega consigo a gratidão de ter recebido todo o apoio necessário.

“Eu tive um suporte muito importante do projeto, não só pelo kit maternidade que me ajudou muito, mas também pelo auxílio psicológico e todo o conhecimento adquirido através das diversas palestras e eventos promovidos pelo projeto. Essas oportunidades de aprendizado foram essenciais para meu crescimento pessoal e como mãe”, destaca.