Projeto Som da Concha vai ser show especial no próximo domingo com Fronteira Guarani

O projeto Som da Concha vai oferecer à população um show gratuito de abertura com o grupo Fronteira Guarani no próximo domingo, 16 de junho, às 18 horas, na Concha Acústica Helena Meirelles.

‘Fronteira Guarani’ reúne quatro artistas de MS, Alzira E, Marina Peralta, Brô MCs e Hermanos Irmãos apresentam a música contemporânea sul-mato-grossense em espetáculo já realizado no Teatro da Caixa Cultural em Curitiba.

“Fronteira Guarani” é um concerto de artistas de Mato Grosso do Sul que possuem uma unidade sonora. Alzira E, Marina Peralta, Brô MCs e Hermanos Irmãos mesclam polca com rock e guarânia com reggae, fazem rap em guarani e refletem o caldeirão de influências culturais da fronteira sul-mato-grossense vindas dos vizinhos Paraguai e Bolívia. Eles atuam há décadas com seus respectivos trabalhos solos e, pela primeira vez, irão estar todos juntos em um mesmo palco. O repertório do show traz composições com letras focadas na tradução do jeito de ser do sul-mato-grossense fronteiriço, no alerta para a natureza ameaçada do Pantanal e Cerrado e na denúncia de violência contra mulheres, indígenas e afrodescendentes. O espetáculo inédito será apresentado no dia 2 de fevereiro, às 21h, no teatro da Caixa Cultural, em Curitiba, e faz parte dos projetos aprovados na nova temporada do Edital de Cultura da Caixa.

O “Fronteira Guarani” apresenta ao público a música fronteiriça sul-mato-grossense, que Alzira E é uma das pioneiras e a desenvolve desde os anos 1970. Suas canções já foram gravadas por nomes importantes da Música Popular Brasileira e, nos últimos anos, Alzira vem se consolidando como uma das compositoras de maior prestígio do País. Sua obra se torna referência para vários artistas, como o próprio Hermanos Irmãos. Formado por Jerry Espíndola, Márcio De Camillo e Rodrigo Teixeira, o trio tem um trabalho voltado para a releitura de clássicos da música regional de MS e suas composições exploram o universo do ritmo ternário comum em toda a fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Marina Peralta e Brô MCs representam uma nova maneira de traduzir a “fronteira guarani”, trazendo para o universo musical sul-mato-grossense a batida do rap e a cadência do reggae. “Só Agradece” se tornou um hit na rede mundial e abriu caminho para Marina Peralta transformar-se em uma das artistas em grande ascensão da música brasileira, com milhões de acessos nas plataformas digitais. Já o Brô MCs é o primeiro grupo de rap indígena do Brasil. A sua formação conta com Bruno Veron, Clemersom Batista, Charlie Peixoto e Kelvin Mbaretê, além do DJ Jhon. Suas letras, cantadas em português e guarani, retratam a realidade indígena da fronteira brasileira, especialmente, dos guarani kaiowá das comunidades Jaguapiru e Bororó, onde vivem os integrantes do grupo, em Dourados (MS). Em 2022, o Brô MCs fez uma participação no videoclipe “Demarcação” de Marina Peralta e conquistou outros parceiros importantes como o DJ Alok e o rapper Xamã.

Sobre o Som da Concha

O projeto não aconteceu em 2023 e foi retomado este ano, ocasião em que foi lançado edital e foram recebidas 148 inscrições. O projeto selecionou 28 atrações musicais, sendo 14 para o show de abertura e 14 para o show de encerramento. Os selecionados receberão R$ 5.000,00, para apresentação com duração de 40 minutos cada para os shows de abertura e R$ 8.000,00, para apresentação com duração de 60 minutos cada para os shows de encerramento.

O projeto Som da Concha deste ano acontecerá na Concha Acústica Helena Meirelles e em mais quatro municípios de Mato Grosso do Sul. O objetivo é valorizar e difundir a produção musical sul-mato-grossense. O projeto criado em 2008 pela Fundação de Cultura proporciona shows aos domingos com entrada franca na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas.

O gerente de Difusão Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Vitor Maia, disse estar muito feliz de retomar o projeto. “Ele é um projeto muito esperado pela classe artística. O Som da Concha costuma ter uma concorrência bem acirrada, os selecionados geralmente são selecionados com notas bem altas. Foi muito bom retomar. É um projeto muito esperado por nós da Fundação de Cultura e pela classe artística também”.

Wanda Brito, A coordenadora da Concha Acústica Helena Meirelles, Wanda Brito, disse que toda a equipe da Concha está recebendo o projeto deste ano com muita emoção. “Você não imagina a emoção que está sendo para toda a equipe lá da Concha Acústica Helena Meireles, ainda mais este ano em que ela faria cem anos, vai ser o centenário dela, e vai coincidir, então vai ser um espetáculo. A gente está aqui esperando de braços abertos, todos os artistas que foram selecionados, a Concha Acústica recebe as pessoas muito bem, não só eu, mas a minha equipe, a gente fala a família Concha Acústica Helena Meirelles está esperando há um ano este projeto, hoje nasceu novamente, está brilhando! A gente espera um bom desempenho das bandas que foram selecionadas e vai ser um sucesso”.

Confira abaixo o cronograma das apresentações do Som da Concha 2024: