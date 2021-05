Imagine se você pudesse ver, sentir e ouvir a pessoa que está em uma vídeo chamada. Os hologramas de filmes de ficção científica e shows milionários de artistas da música estão a um passo de se tornar parte de nossa vida cotidiana. É isso o que sugeriu o CEO do Google, Sundar Pichai na Google I/O 2021.

Há anos o Google realiza pesquisas para que o “Projeto Starline” saia dos limites dos campus de tecnologia e apresentações milionárias para fazer parte a vida real, do cotidiano da humanidade. Para isso a empresa precisou desenvolver uma tecnologia de compressão de vídeo com até 100 vezes a capacidade das ferramentas normais do gênero, um avanço sem precedentes.

As “chamadas holográficas”, funcionam através do uso de headsets (acessórios vestíveis) e proporcionam uma experiência ultra realista da pessoa do outro lado da linha. Utilizando câmeras de altíssima resolução ela reproduz uma imagem 3D através de um sistema é montado em uma cabine especial, dessas que você vê em qualquer escritório de coworking.

A tecnologia, segundo a apresentação de Sundar Pichai no evento, já está disponível em alguns campi do Google nos EUA. Os testes foram tão promissores que despertaram a atenção dos “principais parceiros empresariais” da companhia. Ele não disse se a tecnologia já está em testes por outras empresas ou mesmo quando há planos de disponibilizá-lo comercialmente, mas disse que “espera compartilhar mais informações nos próximos meses”.